لو سنك عدى الخمسين.. أفضل 5 أطعمة هتمدك بالطاقة

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن تنحسر مستويات الطاقة بناءً على متغيرات مثل عادات النوم، والنشاط البدني، والمرض أو حتى الإجهاد، ويمكن أن تنخفض الطاقة بشكل كبير لدى بعض الأشخاص مع اقترابهم من سن الخمسين وما بعده، إذا كنت تشك فى أن مستويات الطاقة تتضاءل وأن ضبط عاداتك الغذائية قد يكون كافيًا لتصحيح المشكلة، فانتقل إلى الكربوهيدرات .

وتعتبر الكربوهيدرات مصدرًا أساسيًا للوقود وتفضلها الخلايا والعضلات والأعضاء للقيام بوظائفها بفاعلية، وتوفر الأطعمة التى تحتوى على كمية مناسبة من الكربوهيدرات مصدرًا ثابتًا للطاقة لتغذية العمليات الفسيولوجية الأساسية والأنشطة اليومية، وهذا هو السبب في أن الكربوهيدرات هي الأنسب لتحسين مستويات الطاقة، وفى التقرير التالى نوضح أفضل الأطعمة التي يجب الوصول إليها لدعم مستويات طاقة أفضل بعد سن الخمسين، وفقا لما نشره موقع eatthis.



1 تناول الحبوب الكاملة

غالبًا ما يتم استهلاك الحبوب مثل الخبز أو الأرز أو الحبوب أو الكعك فى شكلها المكرر، هذا النوع من الحبوب المصنعة يضر بمحتوى الألياف والمغذيات الدقيقة والمغذيات الكبيرة، ما قد يؤدى إلى انخفاض الطاقة التى تحفز هذه الأطعمة، والأفضل تناول الحبوب الكاملة.

2 المكسرات

يقدم الفول السودانى أو المكسرات مثل اللوز والكاجو والفستق والجوز فوائد صحية فريدة وإن كانت متشابهة، تعتبر المكسرات من مجموعة البروتينات لأن معظم حصص المكسرات ربع كوب تحتوى على ما بين خمسة إلى ستة جرامات من البروتين؛ ومع ذلك تحتوى المكسرات أيضًا على كمية مناسبة من الكربوهيدرات، خاصةً بالمقارنة مع البروتينات الحيوانية، ويعد الكاجو من أعلى المكسرات الكربوهيدراتية، وتحتوى المكسرات أيضًا على كمية كبيرة من الدهون الصحية التى توفر سعرات حرارية لكل جرام أكثر من أى مغذيات كبيرة أخرى، ويساعد تناول السعرات الحرارية الكافية في منحنا طاقة إضافية مع تقدمنا ​​في العمر، خاصةً إذا كنا نفتقر إلى أهدافنا من السعرات الحرارية.

3- التوت

يققل تناول التوت من الشعور بالخمول والكسل فى منتصف اليوم، والسكر الموجود فى التوت يعتبر مصدرًا أكثر استدامة للطاقة مقارنة بالحلويات أو المشروبات الغازية السكرية.

4 - البطاطا الحلوة

يتم تقسيم الخضار في النهاية إلى فئتين: نشوية وغير نشوية، تشمل الخضراوات النشوية البطاطس والذرة والبازلاء، بينما الخضراوات غير النشوية هي كل شيء آخر مثل الخضروات الورقية والفلفل والبصل والطماطم، حاول الوصول إلى الخضراوات النشوية للحصول على ميزة فى مكافحة التعب المرتبط بالتقدم في العمر لأنها تحتوي على المزيد من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، تقدم البطاطا الحلوة على وجه الخصوص ضعف كمية الكربوهيدرات الموجودة في البطاطا البيضاء وهي مصدر غني بفيتامين أ.

5- الفاصوليا

تحتوي حبوب الفاصوليا على 150 سعرًا حراريًا، و28 جرامًا من الكربوهيدرات، وتسعة جرامات من الألياف لكل نصف كوب معلب، يجب أن يكون متوسط ​​الوجبات 500-600 سعر حرارى و45-75 جرامًا من الكربوهيدرات للحصول على أفضل رهان في رفع مستويات الطاقة لدى معظم كبار السن، والتي يمكن أن تقابلها حبوب الفاصوليا كبروتين في الطبق، تليها حصة من الفاكهة والخضروات والحبوب ومنتجات الألبان.