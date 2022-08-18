قرار جمهورى بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزى

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية

كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.



الرئيس عبد الفتاح السيسي يُصدر قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي



الرئيس السيسي يلتقى حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي



لقاء الرئيس السيسي وحسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي