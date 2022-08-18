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فرقة المنصورة للموسيقى العربية تحيي مهرجان صيف بلدنا بمصيف بلطيم.. صور

الخميس، 18 أغسطس 2022 11:36 م
فرقة المنصورة للموسيقى العربية تحيي مهرجان صيف بلدنا بمصيف بلطيم.. صور اقبال على ليالي صيف بلدنا بمصيف بلطيم
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أحيت فرقة المنصورة للموسيقى العربية، مساء اليوم الخميس، إحدى ليالي مهرجان صيف بلدنا 2، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بقيادة الفنان محمد جابر والفنان عصام عزب حيث قدمت الفرقة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأغاني منها أغنية الحب كله أداء الفنان حسين السيد، واغنيه حلوين من يومنا أداء الفنان عبده رزق، واغنية عيون القلب أداء الفنانة نسرين الشعراوي، وأغنية بتسأل ليه عليا أداء الفنانة شاهى، وأغنية على حزب وداد أداء الفنان مصطفى أحمد عوض، وأغنية زي العسل أداء الفنانة شمس مجدى، وأغنية حلوة السقايين أداء الفنانة شهد خالد، وأغنية يانا يانا أداء الفنانة ميريهان، أغنية دارت الأيام أداء الفنانة سلمى علاء.

 

وتقام هذه الليالي المميزة تحت رعاية نيفين الكيلانى وزير الثقافة، وبالتعاون والتنسيق مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى، وأمل عبدالله، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وبحضور مروة محمود مدير بيت ثقافة بلطيم، وعلي العشري، وتقوى عطية مسئولا المتابعة بالفرع.

 

اداء متميز لفرقة المنصورة
اداء متميز لفرقة المنصورة

 

اقبال جماهيري كبير
اقبال جماهيري كبير

 

اقبال على ليالي صيف بلدنا بمصيف بلطيم
اقبال على ليالي صيف بلدنا بمصيف بلطيم

 

اقبال من الحماهير
اقبال من الحماهير

 

جانب من اداء الفرقة
جانب من اداء الفرقة

 

جانب من الاقبال
جانب من الاقبال

 

فرقة المنصورة تحيي ليالي مثيف بلطيم
فرقة المنصورة تحيي ليالي مثيف بلطيم

 


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