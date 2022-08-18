اليوم السابع
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طلاب الإعدادية الأزهرية يختتمون اليوم امتحان الدور الثانى بمادة الحاسب الآلى

الخميس، 18 أغسطس 2022 06:00 ص
طلاب الإعدادية الأزهرية يختتمون اليوم امتحان الدور الثانى بمادة الحاسب الآلى امتحانات الأزهر -أرشيفية
كتب لؤى على

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يختتم طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثانى اليوم امتحاناتهم فى مادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع، حيث اختتم طلاب إتمام المرحلة الابتدائية امتحانات الدور الثانى، أول أمس الثلاثاء، بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.
 
وانطلقت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية أمس الأربعاء 10 أغسطس، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات مادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 أغسطس بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، أما طلاب الشهادة الإعدادية فبدأوا امتحاناتهم بمادة الفقه ويختتمون امتحاناتهم بمادة الحاسب الآلى والمستوى الرفيع اليوم 18 أغسطس.

امتحانات الازهر

الازهر الشريف

الشهادة الاعدادية

قطاع المعاهد الازهرية



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