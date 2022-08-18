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زيلينسكي: أوكرانيا تحافظ على اتصال مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:11 ص
زيلينسكي: أوكرانيا تحافظ على اتصال مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تحافظ على اتصال مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى استعداد للسماح لمهمة المنظمة بالمرور إلى محطة زابوروجيه النووية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الأوكراني ، إن الدبلوماسيين الأوكرانيين وعملاؤنا النوويون والوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتصال دائم ويعملون الآن على إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا مستعدة لتأمين الرقابة المناسبة، ويمكن إرسال البعثة بعد مدة قصيرة.

 


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