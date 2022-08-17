اليوم السابع
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بوتين يهاجم "الهيمنة الأمريكية": حولوا الأوكرانيين إلى وقود لمدافعهم

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:24 م
بوتين يهاجم "الهيمنة الأمريكية": حولوا الأوكرانيين إلى وقود لمدافعهم فلاديمير بوتين - الرئيس الروسى
نهال أبو السعود

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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بمحاولة تشجيع الأعمال العدائية الممتدة في أوكرانيا كجزء ‏مما وصفه بجهود واشنطن المزعومة للحفاظ على هيمنتها العالمية.‏
 
وفي كلمة أمام مؤتمر أمني حضره مسؤولون عسكريون من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، أعاد بوتين التأكيد على ‏مزاعمه بأنه أرسل قوات إلى أوكرانيا ردًا على قيام واشنطن بتحويل البلاد إلى حصن "مناهض لروسيا".‏
 
قال بوتين: "إنهم بحاجة إلى صراعات للحفاظ على هيمنتهم لهذا السبب حولوا الشعب الأوكراني إلى وقود ‏للمدافع. يُظهر الوضع في أوكرانيا أن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد الصراع، وهي تتصرف بنفس الطريقة تمامًا ‏في محاولة تأجيج الصراعات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ".‏
 
يمثل الخطاب أحدث محاولة من قبل الزعيم الروسي لحشد الدعم وسط العقوبات الغربية التي استهدفت ‏الاقتصاد والتمويل الروسي، إلى جانب الهياكل الحكومية وكبار المسؤولين والشركات لتحرك موسكو في أوكرانيا.‏
 
كما وضع بوتين أوجه تشابه بين دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا والزيارة الأخيرة إلى تايوان من قبل رئيسة مجلس ‏النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ، متهمًا أن كليهما كان جزءًا من محاولة أمريكية مزعومة لإثارة عدم الاستقرار ‏العالمي.‏
 
وقال: "لم تكن المغامرة الأمريكية في تايوان مجرد رحلة قام بها سياسي غير مسؤول. لقد كان جزءًا من استراتيجية ‏أمريكية مدروسة وواعية تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع وخلق الفوضى في المنطقة والعالم بأسره ، وهو دليل ‏صارخ على عدم احترام سيادة دولة أخرى والتزاماتها الدولية"‏
 
ادعى الزعيم الروسي أن "نخب العولمة الغربية" كانت تحاول "تحميل اللوم عن إخفاقاتهم إلى روسيا والصين" ، ‏مضيفًا أنه "بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة المستفيدين من نموذج العولمة الحالي التشبث به ، فإنه ‏محكوم عليه بالفشل. "‏
 
وأضاف أن "عصر النظام العالمي أحادي القطب يقترب من نهايته".‏
 
 
 

روسيا

بوتين

أوكرانيا

الولايات المتحدة

حرب روسيا



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