بوتين يهاجم "الهيمنة الأمريكية": حولوا الأوكرانيين إلى وقود لمدافعهم

نهال أبو السعود

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بمحاولة تشجيع الأعمال العدائية الممتدة في أوكرانيا كجزء ‏مما وصفه بجهود واشنطن المزعومة للحفاظ على هيمنتها العالمية.‏

وفي كلمة أمام مؤتمر أمني حضره مسؤولون عسكريون من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، أعاد بوتين التأكيد على ‏مزاعمه بأنه أرسل قوات إلى أوكرانيا ردًا على قيام واشنطن بتحويل البلاد إلى حصن "مناهض لروسيا".‏

قال بوتين: "إنهم بحاجة إلى صراعات للحفاظ على هيمنتهم لهذا السبب حولوا الشعب الأوكراني إلى وقود ‏للمدافع. يُظهر الوضع في أوكرانيا أن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد الصراع، وهي تتصرف بنفس الطريقة تمامًا ‏في محاولة تأجيج الصراعات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ".‏

يمثل الخطاب أحدث محاولة من قبل الزعيم الروسي لحشد الدعم وسط العقوبات الغربية التي استهدفت ‏الاقتصاد والتمويل الروسي، إلى جانب الهياكل الحكومية وكبار المسؤولين والشركات لتحرك موسكو في أوكرانيا.‏

كما وضع بوتين أوجه تشابه بين دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا والزيارة الأخيرة إلى تايوان من قبل رئيسة مجلس ‏النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ، متهمًا أن كليهما كان جزءًا من محاولة أمريكية مزعومة لإثارة عدم الاستقرار ‏العالمي.‏

وقال: "لم تكن المغامرة الأمريكية في تايوان مجرد رحلة قام بها سياسي غير مسؤول. لقد كان جزءًا من استراتيجية ‏أمريكية مدروسة وواعية تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع وخلق الفوضى في المنطقة والعالم بأسره ، وهو دليل ‏صارخ على عدم احترام سيادة دولة أخرى والتزاماتها الدولية"‏

ادعى الزعيم الروسي أن "نخب العولمة الغربية" كانت تحاول "تحميل اللوم عن إخفاقاتهم إلى روسيا والصين" ، ‏مضيفًا أنه "بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة المستفيدين من نموذج العولمة الحالي التشبث به ، فإنه ‏محكوم عليه بالفشل. "‏

وأضاف أن "عصر النظام العالمي أحادي القطب يقترب من نهايته".‏