بوتين يهاجم "الهيمنة الأمريكية": حولوا الأوكرانيين إلى وقود لمدافعهم

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بمحاولة تشجيع الأعمال العدائية الممتدة في أوكرانيا كجزء مما وصفه بجهود واشنطن المزعومة للحفاظ على هيمنتها العالمية.
وفي كلمة أمام مؤتمر أمني حضره مسؤولون عسكريون من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، أعاد بوتين التأكيد على مزاعمه بأنه أرسل قوات إلى أوكرانيا ردًا على قيام واشنطن بتحويل البلاد إلى حصن "مناهض لروسيا".
قال بوتين: "إنهم بحاجة إلى صراعات للحفاظ على هيمنتهم لهذا السبب حولوا الشعب الأوكراني إلى وقود للمدافع. يُظهر الوضع في أوكرانيا أن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد الصراع، وهي تتصرف بنفس الطريقة تمامًا في محاولة تأجيج الصراعات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ".
يمثل الخطاب أحدث محاولة من قبل الزعيم الروسي لحشد الدعم وسط العقوبات الغربية التي استهدفت الاقتصاد والتمويل الروسي، إلى جانب الهياكل الحكومية وكبار المسؤولين والشركات لتحرك موسكو في أوكرانيا.
كما وضع بوتين أوجه تشابه بين دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا والزيارة الأخيرة إلى تايوان من قبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ، متهمًا أن كليهما كان جزءًا من محاولة أمريكية مزعومة لإثارة عدم الاستقرار العالمي.
وقال: "لم تكن المغامرة الأمريكية في تايوان مجرد رحلة قام بها سياسي غير مسؤول. لقد كان جزءًا من استراتيجية أمريكية مدروسة وواعية تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع وخلق الفوضى في المنطقة والعالم بأسره ، وهو دليل صارخ على عدم احترام سيادة دولة أخرى والتزاماتها الدولية"
ادعى الزعيم الروسي أن "نخب العولمة الغربية" كانت تحاول "تحميل اللوم عن إخفاقاتهم إلى روسيا والصين" ، مضيفًا أنه "بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة المستفيدين من نموذج العولمة الحالي التشبث به ، فإنه محكوم عليه بالفشل. "
وأضاف أن "عصر النظام العالمي أحادي القطب يقترب من نهايته".
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