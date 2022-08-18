رئيس جامعة بنها: الرئيس السيسى يولى ملف علوم الفضاء اهتماما كبيرا

الاسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن الدولة المصرية تهتم بملف تكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الطلاب فى مجال الأقمار الصناعية، وذلك بدعم كامل والرئيس السيسى لشباب العلماء فى مجال الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد.

وأكد أن أحد الأهداف الرئيسية هو رفع وعى الطلاب بعلوم الفضاء وتخريج جيل جديد من العلماء الشباب، والجامعة تسعى جاهدة لتطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرى وعلى مدار عامين قامت الجامعة بتقديم فرص تدريب لـ500 طالب من جميع الجامعات والمعاهد المتخصصة، بالإضافة إلى 3 معامل مزودة بأقمار صناعية تعليمية للتدريب والتعلم للطلاب، مؤكدا أن الجامعة تستهدف استقبال طلاب الثانوية العامة هذا العام بـ20 برنامج متعلق بعلوم الفضاء.



جاء ذلك خلال احتفالية يوم الفضاء المصري، والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية (EGS) وكلية الهندسة بجامعة بنها وشركة إزرى شمال إفريقيا (ESRI North Africa)، وذلك بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



وتضمن برنامج الاحتفالية جلسة نقاشية حول صناعة الفضاء والفرص والتحديات الخاصة بها، وعدد من المحاضرات والعروض التقديمية يتحدث فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين حول تاريخ وتكنولوجيا الفضاء، وكما يصاحب الاحتفالية معرضًا لوكالة الفضاء المصرية والذي سيعرض به نماذج مصغرة من الأقمار الصناعية، هذا وبالإضافة إلى عرض لأهم المقتنيات من الكتب والخرائط والأطالس المتاحة في مكتبة الخرائط بمكتبة الإسكندرية.



تأتي تلك الفعالية في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بإلقاء الضوء على العلوم الحديثة والتقدم التقني والعلمي للعلوم المختلفة؛ وذلك لبناء تصور لدى المستفيدين وجمهور المكتبة عن أهمية العلم والتكنولوجيا ولاسيما علوم الفضاء، والتي تشهد تتطورًا مذهلًا بفضل التقدم التكنولوجي الهائل في وسائل الرصد الفضائي وعلوم الاتصالات، مما يزيد من الوعي والتعرف على بعض جوانب عالم الفضاء وما يشمله من علوم وتطبيقات متعددة وما تقدمه من فائدة تبدأ من معرفة الكون إلي تطبيقات تفيدنا في حياتنا اليومية.



احتفالية يوم الفضاء المصرى



احتفالية يوم الفضاء