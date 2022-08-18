تموين الغربية تضبط 1500 أنبوبة حنجرية منتهية الصلاحية بطنطا

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابوهاشم، وكيل وزاره التموين حملة تموينية مسائية لتشديد الرقابة على المعروض والسلع التى تقدم للمواطنين برئاستة وعضوية جمال هنيدى مديرالادارة وياسر مراد مدير الرقابة ومحمد الشيخ.

تمكنت الحملة من ضبط 1500انبوبة حنجرية انتهاء 7/2021 وانتهاء 1/2022 داخل شركة طبيه شهيرة بطنطا وتحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات قد توفرت امام الرقابة الإدارية بالغربية عن قيام شركة طبية شهيرة بطنطا بتخزين مواد طبية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية بغرض طرحها للبيع في الأسواق من أجل تحقيق مكاسب مالية بدون وجة حق.

علي الفور تم التنسيق بين الهيئة ومديرية التموين لسرعة ضبط هذة الكميات تمكنت الحملة من ضبط 1500 أنبوبة حنجرية منتهية الصلاحية بطنطا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.