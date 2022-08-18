تفاصيل إحالة عصابة سرقة سائقى التوك توك بـ"كيس الشطة" للمحاكمة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة البساتين، إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة سائقى التوك توك بخطة "كيس الشطة".

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (سائق، مقيم بدائرة القسم)، بأنه حال سيره بالدراجة النارية قيادته بدائرة القسم استوقفه شخصان، وطلبا منه توصيلهما لأحد الأماكن بدائرة القسم، وفور وصولهم فوجئ بقيامهما بإلقاء مسحوق" الشطة " على وجهه واستوليا منه على الدراجة النارية قيادته كرهاً عنه، وفرا هاربان.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب، كما أقرا بارتكاب (2) حادث سرقة آخرين، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان والدراجات المستولى عليها واتهمهما بسرقتهم بالإكراه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.