تعرف على مرض حمى الثلاث أيام التي تصيب الأبقار والجاموس وطرق علاجه

دمياط معتز الشربينى

قال الدكتور وائل نعيم أخصائى الصحة العامة البيطرية (أمراض باطنة ومعديه)، إن مرضي حمي الثلاثة أيام هو مرض فيروسي حاد يصيب قطعان الأبقار والجاموس، وهو أحد فيروسات الحامض النووى الريبوسي فردى الخيط SINGLE STRAINED RNA يتبع مجموعة RHABDO VIRUS



وأشار الدكتور وائل نعيم في تصريح لـ" اليوم السابع " إلي أن أعراض هذا المرض تتمثل فى ارتفاع درجة الحراره وعزوف الحيوان عن الآكل وتيبس في المفاصل وصعوبة مؤقتة في الحركة والبلع وعادة ما يشفى الحيوان من تلقاء نفسه في خلال أيام .



وينتقل المرض عن طريق لدغ الحشرات مثل البعوض والسرنجات الملوثه بالفيروس من حاله مصابه لحاله اخرى سليمه .



وتتميز العدوى بالفيروس إلى حدوث تلف في الخلاليا البطانيه للاوعية الدموية مما يؤدى لنقص في عنصر الكالسيوم بالدم، علاوة على ذلك يستهدف الفيرس السائل الزلالى بالمفاصل ويؤدى إلى تراكم الفيبرين مسببا التهاب شديد وحاد بالمفاصل .

فترة حضانة المرض في المتوسط من 3 إلى 5 أيام ، ويظهر المرض فجأة.



الاعراض السريرية النموذجية هي: ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة ، تصل إلى 41 درجة مئوية، والانخفاض المفاجئ والحاد في إنتاج الحليب، فقدان الشهية، والخمول، واللعاب، وإفرازات الأنف.



يمكن أن يسمع في الرئتين صوت مميز صفير بجميع درجاته “Rales”، وقد يحدث الالتهاب الرئوي من المضاعفات الثانوية والاصابة البكتيرية خصوصا باكتيريا الباستريلا ، الانفزيما وانتفاخ رئوي ، والتي قد تؤدي في نهاية المطاف في انتفاخات تحت الجلد نتيجة تسريب الهواء من الرئه المصابه.



العلاج: التحصين هو أقصر وأبسط أنواع طرق الوقاية، وكذلك مكافحة الحشرات وخصوصا الناموس والسيطرة على مواقع وضع يرقات البعوض .

