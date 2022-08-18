اليوم السابع
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تعرف على شروط وجوائز مسابقة الأوقاف للأئمة والأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفى

الخميس، 18 أغسطس 2022 05:00 ص
تعرف على شروط وجوائز مسابقة الأوقاف للأئمة والأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفى البرنامج الصيفى للطفل
كتب على عبد الرحمن

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أطلقت وزارة الأوقاف، قبل أيام مسابقة للطلاب والطالبات الدارسين بالبرنامج الصيفى للطفل من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي، بعدد من الجوائز المادية للفائزين في المسابقة.
 
"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية شروط وجوائز المسابقة:  
 
1. تقوم المسابقة على تسجيل الطفل لمقطع صوتي عما استفاده من التحاقه بالبرنامج الصيفى للطفل بالمسجد.
2. يتضمن التسجيل معلومات أو حفظ أو مراجعة للقرآن الكريم أو ما تعلمه من أحكام العبادات: طهارة وصلاة، أو آداب أو سيرة نبوية، أو ملخصًا يسيرًا لفكرة أحد الكتب التي قرأها بمكتبة المسجد.
3. يجب ذكر اسم المسجد الذي التحق به والشيخ الذي يتعلم على يديه بالمسجد أو الواعظة التي يتعلم على يديها.
4. سيتم منح 20 جائزة لأفضل 20 متسابقًا قيمة كل جائزة 500 جنيه.
5. 10 جوائز قيمة كل جائزة ألف جنيه لأفضل الأئمة والواعظات الذين يتقدم أكبر عدد من الملتحقين بمساجدهم للمسابقة بأعمال متميزة.
6. تكريمهم جميعًا متسابقين وأئمة وواعظات بشهادات تقدير
 
وكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق 8 من الأئمة والواعظات المتميزين بالبرنامج الصيفى للأطفال كدفعة أولى اليوم السبت بقاعة حراء، وفى كلمته رحب وزير الأوقاف بالأئمة المتميزين والواعظات المتميزات فى مجال تربية النشء على القيم والأخلاق الراقية سائلاً الله (عز وجل) أن يتقبل منهم صالح عملهم، مبيناً أن هذا التكريم بداية لتكريم المتميزين فى كل الأنشطة سواء البرنامج الصيفى للأطفال أم المقرأة النموذجية أم الدروس المنهجية وغيرها، مؤكدًا أن الهدف من تنوع هذه الأنشطة التى تقدمها الوزارة هو وقوف الجميع على الفهم الصحيح للدين.

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