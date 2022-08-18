تعرف على أفضل المشروبات لمرض السكرى

كتبت ميرفت رشاد

ينتشر مرض السكرى ويصيب ملايين الأشخاص فى العالم سنويًا، ويمكن أن يؤدى ارتفاع نسبة السكر فى الدم إلى مشاكل صحية خطيرة، لذلك نستعرض فى التقرير التالى أفضل المشروبات التى تحافظ على مستويات السكر فى الدم وفقا لما نشره موقع eatthis.

1- الماء

من المهم دائمًا التأكد من حصولك على الكمية اليومية الموصى بها من الماء، حيث إنه الشراب المثالى للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى الذين يتطلعون إلى زيادة تناول السوائل.

2 - الشاى غير المحلى

تأكد من شرب الشاى بدون سكر، أو استخدم القليل من سكر ستيفيا إذا لزم الأمر لمشروب منخفض السعرات الحرارية، وهناك فائدة أخرى للشاى وهى أنه عادةً ما يكون أقل فى الكافيين عند مقارنته بمشروبات الطاقة أو القهوة، لذلك يمكنك شربه طوال اليوم دون القلق بشأن السهر طوال الليل.

3 - قهوة سوداء منزوعة الكافيين

على غرار المحتوى منخفض الكافيين في الشاي، يمكنك شرب القهوة منزوعة الكافيين بدون إضافات إلى المشروب، تم البحث عن القهوة لتأثيرها المحتمل على استقرار نسبة السكر في الدم.

4 - عصير خفيف

لا تحتوي كل العصائر على كميات عالية من السكر، لذلك هناك خيارات لشرب العصير، حتى مع مرض السكري، تناول عصيرًا يحتوي على أقل من 50 سعرًا حراريًا في الوجبة، ما يعنى أنه لا يوجد أكثر من 13 جرامًا من السكر فى الحصة الواحدة، ومن الأفضل اختيار عصير مخفف لا يحتوى على سكر مضاف .