خضراوات مفيدة لمرضى السكري.. الكرنب والسبانخ والفاصوليا الخضراء الأبرز

كتبت أمل علام

كشف موقع "لايف ساينس"، عن أن هناك خضروات مفيدة لمريض السكر، حيث يشير الأطباء إلى أهمية اتباع مرضى السكري من النوع الأول والثاني، نظاما غذائيا يوميا يحتوي على الخضار والفاكهة، ويشجع بعض الأخصائيين على التفكير في نظام غذائي نباتي إلى حد كبير يحتوي على أنواع معينة من الخضار.

وقال الموقع، إنه في حين أن بدء نظام غذائي نباتي ليس علاجا مباشرا لمرض السكري، فإن العديد من الفوائد الصحية يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكر"، مضيفا، يعد النظام الغذائي أمر بالغ الأهمية في التعامل مع مرض السكري، لأن كمية الكربوهيدرات التي تتناولها تؤثر على مستويات السكر في الدم بشكل أكبر.

ووجدت مراجعة في مجلة التغذية أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يدعم مرضى السكري، حيث أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يقلل بشكل موثوق من مستويات الجلوكوز في الدم المرتفعة، وقد ثبت أنه يقلل أو يلغي الحاجة إلى الأدوية، مضيفا، إن الخضروات التي تنمو فوق سطح الأرض منخفضة الكربوهيدرات بشكل عام، وتلك التي تنمو تحت الأرض تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، هناك بعض الاستثناءات، مثل القرع، الذي ينمو فوق سطح الأرض ولكنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، الكوسة الصيفية تحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات وهي بديل أفضل لمرضى السكر.

أفضل الخضراوات لمرضى السكر تشمل:

الخضار الورقية الخضراء، مثل الكرنب، الخضروات، البروكلي، السبانخ، اللفت، الفاصوليا الخضراء، الباذنجان، الفلفل، الكرفس، المشروم، البقوليات مثل الحمص والعدس والفول، الطماطم، البصل، الخيار.

أكد الموقع، إنه على الرغم من أنه من المرجح أن تحتوي الخضروات الطازجة على أفضل قيمة غذائية، فإن الخضروات المعلبة والمجمدة ذات قيمة غذائية عالية وهي بديل ممتاز".

الخضراوات التي يجب تجنبها في النظام الغذائي..

أن بعض الخضراوات على وجه الخصوص قد تكون مشكلة لمرضى السكري، ويقول: "الخضراوات النشوية، مثل الذرة والبطاطس، مليئة بالكربوهيدرات، ونتيجة لذلك تؤثر على مستويات السكر في الدم، على وجه الخصوص، تتمتع البطاطس المسلوقة بتصنيف عالٍ لمؤشر نسبة السكر في الدم يبلغ 78، وهذا لا يعني أن هذه الخضروات محظورة تماما على مرضى السكر، لا يزال من الممكن الاستمتاع بها في تناول القليل منها.

وأوضح الموقع، إنه يجب تناول الخضراوات التالية باعتدال في نظام غذائي خاص بمرض السكري: البطاطس، البطاطا، ، الذرة الحلوة، عصير الخضار (لأنه مركّز فهو غني بالكربوهيدرات)، ما لا يزيد عن ملعقة واحدة ممتلئة من هريس الطماطم، وعاء من أعواد الجزر المفرومة.

كيف يمكن أن يساعد النظام الغذائي في إدارة مرض السكري؟

وتشير مراجعة في مجلة Medical Clinics of North America ، إلى أن الاتساق مع تناول السعرات الحرارية والكربوهيدرات على وجه الخصوص يمكن أن يكون مفيدا في إدارة مرض السكري.

وجدت مراجعة أخرى، في مجلة Vnitrní Lékarství، وهي مجلة طبية بالتشيك، إن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أظهر نتائج إيجابية في علاج مرض السكري ومرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة.

تشير المراجعة إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يؤدي إلى إنقاص الوزن، وخفض جرعات الدواء، مما يؤدى لخفض مستوى السكر في الدم لدى مرض السكري من النوع 2 عند تناوله تحت إشراف طبي.

وقال الموقع، إن اتباع نظام غذائي مليء بالفواكه والخضروات الورقية والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أن يتطلعوا إلى تجنب الخضار الذى يمتص الجسم نسبة السكر في الدم من تلك الأطعمة الأخرى، مثل البروكلي، والكرفس، والقرنبيط، والباذنجان، والفاصوليا الخضراء، والخس، والفلفل، والبازلاء، والسبانخ.