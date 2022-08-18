تحرير 371 مخالفة تموينية متنوعة فى حملات على المخابز والأسواق بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، عن تواصل الحملات التموينية خلال الفترة من أول أغسطس وحتى 15 أغسطس الجاري، وذلك لمتابعة الحالة التموينية للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالأسواق ومعارض أهلا رمضان المستمرة حتى الآن، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة واليومية للأسواق والمخابز لمحاربة غلاء الأسعار.



وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم التأكد من تواصل بيع السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية بما يتناسب مع دخل المواطن البسيط ومحدودي الدخل، حيث أسفرت جهود مديرية التموين خلال تلك الفترة فى المجهودات الرقابية، عن تحرير إجمالي عدد 391 محضر ومخالفة تموينية على النحو التالى:- فى مجال المخابز تحرير عدد 185 مخالفة تموينية ( إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – وإنتاج خبز ناقص الوزن – عدم نظافة المخبز – عدم وجود ميزان – عدم وجود قائمة تشغيل مخابز – تصرف المخابز في الدقيق – اختراق ماكينة)، وفي مجال الأسواق والمواد البترولية تحرير عدد 206 محضرا تموينيا "عدم إعلان عن الأسعار – عدم حمل شهادة صحية – عدم وجود فواتير – مجهول المصدر – ادارة منشأة بدون ترخيص- غلق بدالين تموينيين في المواعيد الرسمية".



وفي مبادرة أهلا مدارس، تم اشتراك إجمالي عدد 194 معرضا ومحلا تجاريا ( معرض رئيسي – محلات مشاركة – مكتبات)، مشارك بمبادرة اهلا مدارس على مستوى المحافظة بتخفيضات تصل إلى نسبة 30 – 50 % عن السوق الخارجي، وبالنسبة لمتابعة أسعار الخضر والفاكهة، شهدت أسواق الخضر والفاكهة ثبات نسبي في الأسعار بما يتناسب مع كافة المواطنين، وتم رصد توافر جميع السلع الغذائية بالأسواق بما لا يدع مجالاً للازدحام.

