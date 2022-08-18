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النيابة العامة تنفى العمدية فى حريق كنيسة أبى سيفين بإمبابة.. إنفوجراف

الخميس، 18 أغسطس 2022 07:33 م
النيابة العامة تنفى العمدية فى حريق كنيسة أبى سيفين بإمبابة.. إنفوجراف النائب العام
كتب – أحمد عبد الهادى

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انتهت تحقيقات النيابة العامة أمس الموافق السابع عشر من شهر أغسطس الجاري إلى انتفاء العمدية في الحريق الذي نشب بكنيسة « الشهيد العظيم فيلوباتير مورقوريوس أبي سيفين » بإمبابة، وذلك بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة من وقوعه.
 
ويستعرض اليوم السابع خلال الإنفوجراف التالى أهم النقاط التى شملها بيان النيابة العامة.
 
* أكدت التحقيقات أن أحدًا لم يتعمد بقصد إحداث الحريق.
* سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع التيار بها بالتزامن مع عودة التيار
* أدى عودة التيار لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد 
* زيادة الأحمال أسفر عن نشوب الحريق وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر
* سألت النيابة العامة ثلاثة وثلاثين شاهدًا أكدوا اندلاع الحريق بعد تشغيل المولد لانقطاع التيار الكهربائي بالكنيسة
* سمع الشهود صوت شحنات كهربائية صادرةً من داخلها بالتزامن مع عودة التيار إليها
* الحريق نشبَّ بغرفة المخزن الكائنة بالطابق الثاني بالكنيسة نتيجة خلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد الكهربائيّ 
* أكدت تحريات الشرطة وأيدها الشهود أن أحدًا لم يتسبب عمدًا في سوء حالة التوصيلات والمولد، أو إحداث الحريق
* انتهت النيابة العامة إلى حفظ التحقيقات
 
النيابة العامة تنفى العمدية فى حريق كنيسة أبى سيفين بإمبابة.. إنفوجراف
النيابة العامة تنفى العمدية فى حريق كنيسة أبى سيفين بإمبابة.. إنفوجراف

 


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