وذكرت هيئة الإحصاء النمساوية - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه لا تزال أسعار الوقود هي المحرك الأقوى للتضخم ومع ذلك فإن هذه الأسعار راكدة عند مستوى مرتفع.



وأشار البيان إلى أن هناك زيادات ملحوظة في أسعار الطاقة المنزلية وزيارات المطاعم، كما أصبح التسوق الأسبوعي أيضًا أكثر تكلفة بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبة الزيادة في أسعار سلال التسوق الصغيرة في يوليو 19.1% أي أكثر من ضعف معدل التضخم العام.



ولفت البيان إلى ارتفاع سلة التسوق الصغيرة التي تحتوي بالإضافة إلى الطعام، على الصحف اليومية أو القهوة في المقهى، بنسبة 10.4% على أساس سنوي، موضحًا أنه في حال خصم الإنفاق على الوقود والطاقة والغذاء والطهو من معدل التضخم يتقلص معدل التضخم إلى 3.7 في المائة.