اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 01:13 م
أكرم القصاص
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الطوارئ الروسية تستخدم الطائرات لإخماد حرائق الغابات فى مقاطعة ريازان

الخميس، 18 أغسطس 2022 12:42 م
الطوارئ الروسية تستخدم الطائرات لإخماد حرائق الغابات فى مقاطعة ريازان حرائق الغابات ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أدخلت وزارة الطوارئ الروسية مروحيتين من طراز "كا-32" و"مى-26" وطائرة "إل-76" للخدمة فى إطفاء حرائق الغابات فى مقاطعة ريازان الروسية .

وقال القائم بأعمال عمدة مدينة ريازان، بافيل مالكوف، في وقت سابق إن هناك خمس بؤر حرائق غابات في المقاطعة، وتم تطبيق نظام طوارئ في منطقتي سباسكي وكليبيكوفو.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، بلغت المساحة الإجمالية للحرائق حتى الآن 181 هكتارا، ويشارك في عمليات الإطفاء أكثر من 300 شخص و100 آلية.

وقدمت السلطات في موسكو مساعدة كبيرة لسلطات مقاطعة ريازان، وأرسلت قوات إضافية للتحكم في النيران.

 


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