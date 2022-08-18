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"الصحة" تطلق 14 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم

الخميس، 18 أغسطس 2022 07:00 ص
"الصحة" تطلق 14 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم قافلة طبية -أرشيفية
كتب: وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، 14 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها، هى "القاهرة - البحيرة - دمياط - السويس - المنوفية - الغربية - مطروح  - بني سويف - قنا - سوهاج - المنيا - أسوان - جنوب سيناء - البحر الأحمر".

 

ويذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.


الصحة

القوافل الطبية

حياة كريمة

المحافظات



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