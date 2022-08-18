الأمم المتحدة: نعتزم تكثيف الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة تعتزم تكثيف الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا لمواجهة الصعوبات التي سيأتي بها الشتاء القادم، متابعا: ستواصل الأمم المتحدة العمل بتضامن كامل مع الشعب الأوكراني لحشد جميع الفرص والموارد، بما في ذلك بين الدول الشريكة، لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون إليها وسنبذل قصارى جهدنا لزيادة جهودنا لمواجهة صعوبات فصل الشتاء، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه أطلع روسيا وأوكرانيا على التفاصيل، بشأن دائرة صلاحيات البعثة الأممية للتحقيق في مقتل الأسرى الأوكرانيين في يلينوفكا، موضحا أن ما حدث هناك غير مقبول وكل أسرى الحرب تحت حماية القانون الإنساني الدولي، ويجب أن تكون لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إمكانية زيارتهم.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه تم إطلاع أوكرانيا وروسيا على دائرة صلاحيات البعثة وعلى تشكيلة فريق التحقيق وأعتزم تعيين الجنرال البرازيلي كارلوس دوس سانتوس كروز رئيسا لهذه البعثة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على الحصول على الضمانات الأمنية للعمل في مكان الحادث.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن البعثة يجب أن تكون حرة في البحث عن الحقائق والفريق يجب أن يكون قادرا على جمع وتحليل المعلومات الضرورية، وهذا يعني قبل كل شيء أنه يجب أن تكون لديهم إمكانية مضمونة للتواصل مع الأشخاص والوصول إلى الأماكن والأدلة دون أي عائق من أي جهة كانت.