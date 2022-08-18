اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم بكفر الشيخ

الخميس، 18 أغسطس 2022 07:13 م
إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك على طريق الكراكات بعزبة نيل التابعة لقرية أبو بدوي بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع المصابين.

 

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة بيلا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك على طريق الكراكات بعزبة على طريق الحامول كفر الشيخ، بالقرب من عزبة نيل التابعة لقرية أبو بدوي بمركز بيلا.

 

فيما دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وكذلك تأمين موقع الحادث، حتى لا يقع حادث آخر، ويتم إخلاء الطريق من قبل الأجهزة المعنية.

 

وتبين من التقرير الطبى إصابة كل من محمود حسين الصاوي، 45 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشادية حسين عبد الجليل، 38سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويوسف محمود حسين، 6 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ودينا محمود حسين، 3سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وياسر مصطفى إبراهيم، 45 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.


كفر الشيخ

اخبار الحوادث

حادث تصادم

مستشفى الحامول

اسعافات اولية

مديرية الصحة



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