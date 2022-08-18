اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 10:57 م
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوى

الخميس، 18 أغسطس 2022 10:00 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوى إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق السويس الفيوم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود حادث تصادم، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى. 
 
وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث مروري

طريق الفيوم

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