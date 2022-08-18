إزالة 13حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بإسنا جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ20 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا الصدد قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي، رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعدي علي أملاك الدولة علي مساحة 1056 متر مربع بقرية النجوع، كما تم إزالة 5 حالات تعدي علي أملاك الدولة علي مساحة 2650 متر مربع بقرية أصفون والتعدى عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجدير بالذكر، أنه انطلقت الموجة الــ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، اعتبارًا من السبت الماضي، ويتم تنفيذها على مدار أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات.