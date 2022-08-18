أخبار مصر.. البنك المركزى يثبت سعر الفائدة على الإيداع عند11.25% والإقراض12.25%

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعها، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب.

وقرر البنك المركزى المصرى، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%. .. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



قرار جمهورى بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية

كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.



النيابة العامة تقرر حفظ التحقيقات فى حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة

انتهت النيابة العامة إلى حفظ التحقيقات وانتفاء العمدية فى الحريق الذى نشب بكنيسة « الشهيد العظيم فيلوباتير مورقوريوس أبى سيفين » بإمبابة، وذلك بعد مرور 72 ساعة من وقوعه.

وأكدت التحقيقات أن سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع التيار بها بالتزامن مع عودة التيار؛ وذلك لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد -والتي تم تركيبُها منذ خمس سنوات- وامتدادها بغير انتظام إلى لوحة المفاتيح، وزيادة الأحمال عليها، ما أسفر عن نشوب الحريق، وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر، وكذلك أكدت التحقيقات أن أحدًا لم يتعمد بقصد إحداث الحريق.

وكانت النيابة العامة قد تيقنت من هذه النتيجة من اتساق الأدلة القولية في التحقيقات مع الأدلة الفنية فيها، حيث سألت النيابة العامة ثلاثة وثلاثين شاهدًا -من بينهم ستة عشر مصابًا- منهم مَن أكد اندلاع الحريق بعد تشغيل المولد لانقطاع التيار الكهربائي بالكنيسة، وأنهم سمعوا صوت شحنات كهربائية صادرةً من داخلها بالتزامن مع عودة التيار إليها، وأن الحريق قد اندلع عقب ذلك، وهو الأمر الذي فسَّره الفحص الفنيُّ، حيث انتهى تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية -بعد معاينتها مسرح الواقعة نفاذًا لقرار النيابة العامة- إلى أن الحريق قد شبَّ بغرفة المخزن الكائنة بالطابق الثاني بالكنيسة نتيجة خلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد الكهربائيّ الموجود، والممتدة بصورة غير منتظمة للوحـة المفاتيح الكهربائية، وهو ما فسَّر ما انتهى إليه الشهود في أقوالهم.



وزير الإسكان: 6 مليارات جنيه حجم التعويض لأهالى جزيرة الوراق حتى الآن

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان ، حول تطوير جزيرة الوراق، أن محور. تحيا مصر صدر له قرار نزع ملكية يمين ويسار المحور، وبالتالي تم التعامل على مساحة 91 فدانا منهم 67 فدانا تم التعامل معهم رضائيا، ويتم تعويض المواطن عن المسكن وملكية الأرض بجانب التعويض الاجتماعي موضحا أن حجم التعويضات حتى الان بالجزيرة بلغ 6 مليارات جنيه.

وأوضح إنه تم اختيار 61 فدانا وتم البدء فى عمل التخطيط وبناء السكن البديل وتم نقل ملكية 45 فدان بالشراء الرضائي وأن المنطقة بها 125 مبني تم شرائهم رضائيا من أهالي الجزيرة ولم يتم نزع ملكية أحد من أهالي جزيرة الوراق.

وأشار إلي أن الدولة تشتري رضائيا الفدان من جزيرة الوراق بـ6 مليون جنيه ، موضحا أن المبادلة كانت فدان الأرض فى جزيرة الوراق بـ16 فدان فى مدينة السادات، موضحا أن هناك بعض قوي الشر تتحرك لإثارة البلبلة فى جزيرة الوراق، مشيرا إلي أن منطقة جزيرة الوراق من المناطق التى تعد شديدة الخطورة والزحف العمراني كان كبير.



مجلس الوزراء يوافق على مرحلة خامسة من مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين، وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أن القرار يأتي تلبية لمطالب العديد من الشركات المُصدّرة بطرح مرحلة جديدة من مبادرة السداد الفوريّ لمستحقات المصدرين عن العامين الأخيرين، وذلك استكمالا لنجاح المبادرات السابقة المقدمة من وزارة المالية، وخاصة مبادرة السداد الفوري بمراحلها الأربع وأثرها الإيجابي الملموس في زيادة الصادرات المصرية، والمساهمة في إعطاء دفعة قوية للشركات خلال فترة أزمة جائحة كورونا.

كما لفت الدكتور محمد معيط إلى أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، نتيجة التداعيات التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، إضافة إلى زيادة معدلات التضخم والتأثيرات السلبية على الاقتصاد العالميّ، وما تواجهه العديد من الشركات المُصدّرة وبعض المصانع من تحديات.



ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وأمطار بحلايب وشلاتين والعظمى بالقاهرة 35

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 29 درجة.



وزير الاتصالات يعلن إطلاق خدمات "التوقيع والختم الإلكترونى" للشركات والأفراد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم إطلاق خدمات "التوقيع والختم الإلكترونى" بالتعاون بين شركة اورنچ مصر وشركة إيجيبت تراست - Egypt Trust تفعيلا للاتفاقية الموقعة بينهما والتى تستهدف تسهيل نشر تعاقد الشركات والأفراد على خدمات التوقيع الإلكترونى من خلال منافذ بيع وفروع شركة اورنچ."

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة للتوسع فى تقديم الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد بما يدعم استراتيجية التحول الرقمى فى مصر، وتسريع وتيرة تنفيذها، ونشر تطبيقاتها على كافة القطاعات والمجالات.

هذا ويعد التوقيع والختم الإلكترونى هو البديل القانونى للتوقيع اليدوى، ويتم استخدامه فى التوقيع والمصادقة على جميع أنواع المعاملات والمستندات والطلبات والمراسلات الإلكترونية وعبر البريد الإلكتروني، أما الختم الإلكترونى فهو المكافئ الحديث لختم الشركة، ويمثل توقيعًا إلكترونيًا يمكّن الشركات من تأمين البيانات والمعاملات والمستندات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا الحدث يمثل خطوة وثابة فى مسيرة بناء مصر الرقمية التى يتم خلالها توفير حزم كبيرة من الخدمات للمواطنين بالارتكاز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم حتى الآن إطلاق حوالى 150 خدمة على منصة مصر الرقمية بالتعاون مع القطاعات المقدمة لهذه الخدمات؛ موضحا أن إتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى يأتى فى إطار الجيل الثانى من الخدمات المقدمة على المنصة والتى ترتكز على هذه التقنية وبالتالى يمكن التحقق من هوية المواطن وإتاحة الخدمات له دون أن يتطلب ذلك حضوره لمقر تقديم الخدمة.



أجواء شديدة الحرارة ورطوبة عالية ورياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات الخضراء المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

- ارتفاع في نسب الرطوبة نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء.

- ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 2 : 4 ) درجة مئوية.

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وزير المالية: دعم الصناديق والحسابات الخاصة بنصف مليار جنيه لصرف مرتبات العاملين فى موعدها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ ٥٠٦,٥ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى؛ حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا اعتبارًا من يوليو الماضى، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أننا مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.

أشار البيان، إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.



ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 10119 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1874 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 12510 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 4108 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2162 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3101 نقطة.



قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق شراكة مع فرنسا لدعم إصلاح التأمين الصحى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات" بين مصر ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فنى لدعم إصلاح التأمين الصحى الشامل في مصر والموقع بتاريخ 16 سبتمبر 2021.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.