أبرز المعلومات عن حسن عبدالله بعد تعيينه قائما بأعمال محافظ البنك المركزى

حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية 1982
حصل على ماجيستير بإدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية 1992
بدأ عمله في البنك العربي الأفريقي الدولى 1982
انتقل لفرع البنك العربى الأفريقي بنيويورك 1988
عين مساعد المدير العام للبنك العربى الأفريقى 1994
تولى منصب المدير العام للبنك العربى الأفريقى الدولى 1999
عين نائبا لرئيس مجلس إدارة وعضوا منتدبا للبنك العربي الافريقي عام 2000
شغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الافريقي
تولى رئاسة مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية بهونج كونج
مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفا لمصر"
عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة
عضو مجلس إدارة المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة
شغل عضوية هيئة التدريس في الجامعة الامريكية بالقاهرة
رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو 2021
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