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أبرز المعلومات عن حسن عبدالله بعد تعيينه قائما بأعمال محافظ البنك المركزى

الخميس، 18 أغسطس 2022 02:25 م
أبرز المعلومات عن حسن عبدالله بعد تعيينه قائما بأعمال محافظ البنك المركزى حسن عبدالله
كتب سمير حسنى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، وأبرزت قناة اكسترا نيوز، بعض المعلومات والسيرة الذاتية عن حسن عبدالله.
 

حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية 1982

حصل على ماجيستير بإدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية 1992

بدأ عمله في البنك العربي الأفريقي الدولى 1982

انتقل لفرع البنك العربى الأفريقي بنيويورك 1988

عين مساعد المدير العام للبنك العربى الأفريقى 1994

تولى منصب المدير العام للبنك العربى الأفريقى الدولى 1999

عين نائبا لرئيس مجلس إدارة وعضوا منتدبا للبنك العربي الافريقي عام 2000

شغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الافريقي

تولى رئاسة مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية بهونج كونج

مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفا لمصر"

عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة

عضو مجلس إدارة المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة

شغل عضوية هيئة التدريس في الجامعة الامريكية بالقاهرة

رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو 2021

 


حسن عبدالله

البنك المركزي

محافظ البنك المركزي الجديد

اليوم السابع بلس



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