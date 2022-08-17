CDC: شهر أكتوبر أفضل وقت لتلقى لقاح الأنفلونزا هذا العام

كتبت فاطمة خليل

بعد أن أعلنت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد لموسم الشتاء فى فاكسيرا، يجب أن نتعرف على أفضل وقت للحصول على التطعيم لتلقى أفضل حماية مناعية لأجسامنا من فيروسات الأنفلونزا، وفى هذا التقرير نتعرف على أفضل وقت للحصول على لقاح الأنفلونزا وأهميته، بحسب موقع "eatingwell".

أفضل وقت للحصول على لقاح الأنفلونزا هذا العام

ينصح الخبراء بالحصول على لقاح الأنفلونزا بمجرد أن يصبح متاحًا لهذا العام، لكن البيانات تُظهر أن الحماية تستمر ما بين أربعة وستة أشهر، لهذا السبب يوصي بعض الخبراء بتأجيل التطعيم حتى أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر للحصول على أكبر قدر من الحماية خلال أشهر الذروة من الإصابة.

وقال مركز السيطرة على الأمراض CDC، إن شهرى سبتمبر وأكتوبر هما أفضل الأوقات للحصول على اللقاح، لأنه من المثالى الحصول على لقاح الأنفلونزا قبل أن تبدأ الأنفلونزا بالفعل في الانتشار.

بالنسبة لبعض الأطفال، الذين قد يحتاجون إلى جرعتين، وللنساء في الثلث الثالث من الحمل، قد ينصح الطبيب بوقت مبكر لتلقى اللقاح (مثل أغسطس).

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أنه يجب أن يحصل الجميع على لقاح الأنفلونزا بحلول 31 أكتوبر.

يستغرق الأمر أسبوعين بعد التطعيم حتى تتطور الأجسام المضادة.

وتمامًا كما يستمر فيروس كورونا في التطور إلى سلالات جديدة، تتطور الأنفلونزا بشكل متكرر أيضًا.

وقال الخبراء إن الاعتماد على لقاح العام الماضي ليس فكرة جيدة، حيث تتناقص الحماية من اللقاح بمرور الوقت ويتغير فيروس الأنفلونزا كل عام، وهذا هو السبب في ضرورة الحصول على لقاح سنوي.