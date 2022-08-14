فاكسيرا:توفير لقاح الأنفلونزا الجديد وتوزيعه على المحافظات..الجرعة بـ190جنيها

وأضافت فاكسيرا، أن سلسلة النقل المبرد cold chain transportation تضمن سلامة اللقاح والحفاظ عليه ومأمونيته الكاملة، كما أن سعر الجرعة يبلغ 190 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات رسوم الخدمة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم توفير تطعيم الأنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء بفاكسيرا، كما أن لقاح الأنفلونزا قديم ومعروف فى منع الإصابة بالمرض من 50 لـ60% ومتواجد حاليا فى الصيدليات.

كانت وزارة الصحة أكدت أن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل خطر تعرض أى إنسان للإنفلونزا ومضاعفاتها، واتباع الاحتياطات يساعد فى الحماية من الإنفلونزا وغير من الأمراض التنفسية.