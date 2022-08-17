5 أسباب تجعل الطعام المطهو ​​على البخار مفيدًا لصحتك

كتبت ميرفت رشاد

الطهى بالبخار من أفضل الطرق الصحية فى صنع الطعام، حيث إنها تحافظ على القيمة الغذائية للطعام الذى يتم طهيه، وفقا لما نشره موقع healthshots.



ما هو طهى الطعام بالبخار؟

إنها تقنية للطهي حيث يتم استخدام البخار الساخن لتوجيه الحرارة إلى الطعام، وتعتبر أوانى الطهي بالبخار من معدات الطهي الحيوية التي يتم فيها تبخير الطعام، نظرًا لأن هذه العملية لا تتضمن استخدام الزيت، فهي تعتبر بديلاً صحيًا للطهي التقليدي، عادةً ما يكون وعاء البخار عبارة عن وعاء مغلق يحتوي على الماء في الجزء السفلي منه، بينما الجزء العلوي هو المكان الذي يُحفظ فيه الطعام للتبخير.

الأسباب التي تجعل الطبخ بالبخار هو الأكثر صحة

1. يحافظ على الفيتامينات والمعادن

تساعد الطرق التقليدية للطهى مثل القلى أو السلق فى الحفاظ على الجودة الغذائية للطعام بشكل ضئيل للغاية، لكن تحافظ عملية التبخير على الفيتامينات والمعادن الأساسية الموجودة فى الخضار، ويزيد التبخير من قوة بعض الفيتامينات مثل فيتامين ب والثيامين والنياسين وفيتامين سى، كما أن بعض المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والزنك تظل سليمة.

2. لا يتطلب استخدام الزيت

يستخدم البخار فقط لطهى الطعام دون الحاجة إلى الزيت، وهو أمر أساسى للقلى، ويعد الطعام المحضر عن طريق التبخير منخفضًا من حيث محتوى الدهون مقارنة بالطعام الذى يتم طهيه باستخدام الزيت، وبالتالى يصبح الأمر مفيدًا لكل من يتطلع إلى إنقاص الوزن.

3. يجعل الطعام سهل الهضم

عملية التبخير تجعل الخضار والفواكه المطبوخة طرية، ما يجعلها سهلة الهضم لجسمك بهذه الطريقة، يمكن لجسمك الاستمتاع بكل العناصر الغذائية الجيدة بسلاسة.

4. خيار متعدد الاستخدامات

الميزة الرئيسية لعملية التبخير هى أنه يمكن طهى العديد من الخضروات على البخار فى نفس الوقت دون أى نقل للنكهة، مثل الطهى المنتظم بالزيت أو الماء، من السهل تنظيف الأوعية المطبوخة بالبخار لأنه لا توجد مواد لزجة متبقية تحتاج إلى إزالتها.

5. يساعد على إبقاء الكوليسترول تحت السيطرة

طهي الطعام بمساعدة طريقة التبخير يحافظ على الكوليسترول تحت السيطرة، لأنه لا يوجد استخدام للزيت أثناء الطهي، ويتم تحضير الطعام باستخدام البخار، نظرًا لأن طريقة التبخير تحافظ على استخدام الزيت بعيدًا عن الصورة، ويتم الامتناع عن استهلاك الدهون المضافة أو الزيوت المشبعة التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.