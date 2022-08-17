‏"‏FBI‏" تجرى مقابلة مع محامى البيت الأبيض بإدارة ترامب بشأن "وثائق مارالاجو"‏

كتبت: نهال أبو السعود

أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابلة مع محامي البيت الأبيض السابق بات سيبولون ونائبه السابق باتريك ‏فيلبين في وقت سابق من هذا العام كجزء من التحقيق في السجلات الفيدرالية التي تم نقلها إلى منتجع مارالاجو ‏مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا.‏

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، الرجلان من كبار مسؤولي ترامب السابقين الذين تمت مقابلتهم فيما أصبح الآن ‏تحقيقًا جنائيًا في احتمال إساءة التعامل مع المعلومات السرية والعرقلة. ‏

تم تعيين سيبلون وفيليبن من قبل ترامب قبل وقت قصير من مغادرته منصبه للتعامل مع القضايا المتعلقة ‏بسجلاته الرئاسية، وأضاف الرئيس السابق مؤخرًا كاش باتيل، مسؤول الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، ‏وجون سولومون، الكاتب المؤيد له كمعينين بشأن هذه الأمور.‏

استعاد مكتب التحقيقات الفدرالي 11 مجموعة من الوثائق السرية من بحثه، بما في ذلك بعض المواد التي تحمل ‏علامة "سرية للغاية / ‏SCI‏" - وهي واحدة من أعلى مستويات التصنيف ، وفقًا لوثائق من مذكرة البحث التي تم ‏إصدارها يوم الجمعة.‏

وسيعقد قاضي الصلح الفيدرالي الذي وافق على أمر التفتيش جلسة استماع يوم الخميس في المحكمة في فلوريدا ‏لمناقشة طلبات الكشف عن إفادة محققة السبب المحتمل للمحققين، والتي عارضت وزارة العدل الإفراج عنها.‏

كشف قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة عن أمر التفتيش وإيصال الملكية من تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجع ‏ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا ، وهي خطوة أيدتها وزارة العدل، ولكن يوم الإثنين، قالت وزارة العدل إنها ‏تعارض إصدار الإفادة الخطية على وجه التحديد في محاولة للحماية الشهود والحفاظ على سرية إجراءات هيئة ‏المحلفين الكبرى.‏

في اثنين من المنشورات على ‏Truth Social‏ الأسبوع الماضي، واصل ترامب الادعاء بأن محاميه كانوا "يتعاونون ‏بشكل كامل" وأنهم طوروا "علاقات جيدة جدًا" مع المحققين الفيدراليين قبل مداهمة يوم الإثنين.‏