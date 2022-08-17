‏"‏FBI‏" تجرى مقابلة مع محامى البيت الأبيض بإدارة ترامب بشأن "وثائق مارالاجو"‏

أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابلة مع محامي البيت الأبيض السابق بات سيبولون ونائبه السابق باتريك فيلبين في وقت سابق من هذا العام كجزء من التحقيق في السجلات الفيدرالية التي تم نقلها إلى منتجع مارالاجو مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا.
وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، الرجلان من كبار مسؤولي ترامب السابقين الذين تمت مقابلتهم فيما أصبح الآن تحقيقًا جنائيًا في احتمال إساءة التعامل مع المعلومات السرية والعرقلة.
تم تعيين سيبلون وفيليبن من قبل ترامب قبل وقت قصير من مغادرته منصبه للتعامل مع القضايا المتعلقة بسجلاته الرئاسية، وأضاف الرئيس السابق مؤخرًا كاش باتيل، مسؤول الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، وجون سولومون، الكاتب المؤيد له كمعينين بشأن هذه الأمور.
استعاد مكتب التحقيقات الفدرالي 11 مجموعة من الوثائق السرية من بحثه، بما في ذلك بعض المواد التي تحمل علامة "سرية للغاية / SCI" - وهي واحدة من أعلى مستويات التصنيف ، وفقًا لوثائق من مذكرة البحث التي تم إصدارها يوم الجمعة.
وسيعقد قاضي الصلح الفيدرالي الذي وافق على أمر التفتيش جلسة استماع يوم الخميس في المحكمة في فلوريدا لمناقشة طلبات الكشف عن إفادة محققة السبب المحتمل للمحققين، والتي عارضت وزارة العدل الإفراج عنها.
كشف قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة عن أمر التفتيش وإيصال الملكية من تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجع ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا ، وهي خطوة أيدتها وزارة العدل، ولكن يوم الإثنين، قالت وزارة العدل إنها تعارض إصدار الإفادة الخطية على وجه التحديد في محاولة للحماية الشهود والحفاظ على سرية إجراءات هيئة المحلفين الكبرى.
في اثنين من المنشورات على Truth Social الأسبوع الماضي، واصل ترامب الادعاء بأن محاميه كانوا "يتعاونون بشكل كامل" وأنهم طوروا "علاقات جيدة جدًا" مع المحققين الفيدراليين قبل مداهمة يوم الإثنين.
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