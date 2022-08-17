محافظ قنا يعلن توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوى الهمم مجانا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء تتحمل بالكامل تكاليف توفير كافة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الهمم من مواطني محافظة قنا، يأتي ذلك في إطار تقديم جميع أوجه الدعم لذوي الهمم والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة.

وقال محافظ قنا، إنه يتم تلقي طلبات الحصول على أطراف صناعية بمكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مضيفا أنه سيتم أيضا تلقي الطلبات لجميع المواطنين من ذوي الهمم، غدا الخميس، باللقاء الجماهيرى لبحث شكاوى المواطنين فى قاعة مسايا، بطريق مصر أسوان الزراعي بمدينة دشنا.

وكان قد واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وفى إطار حرصهم الدائم على الاستماع الى شكاوى المواطنين عن قرب وبحث الحلول المناسبة لها، استقبال المواطنين من أهالى المحافظة، لبحث شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

واستقبل محافظ قنا والسكرتير العام كل مواطن على حده، واستمعوا لشكواهم، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن، وتقدم المواطنين بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.

وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدا سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.