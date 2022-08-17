اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 05:32 م
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محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:07 م
محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية
قنا - صابر سعيد

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ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة، والتي تضمنت في عضويتها المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية، زينب عطا، إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ، و أحمد أبو المجد مدير مركز المعلومات بمديرية التنظيم والادارة.
 
وقال محافظ قنا، إنه تم الإعلان عن مسابقة لشغل وظيفة مدير إدارة تشغيل الشباب بديوان عام محافظة قنا، وبلغ عدد المتقدمين لشغل الوظيفة عشرة متقدمين، حضر منهم ثمانية، مشيرا إلى أنه تم إجراء اختبار تحريري للمتقدمين في الحاسب الآلي ومقابلات شخصية لإختبار الأنسب من بينهم، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي بالمحافظة وتصعيد الكوادر الشابة التي تمتلك قدرات قيادية لتنمية العمل الإداري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري بالدولة.
 
وأضاف الداودي، أن المحافظة حريصة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة وذلك طبقا للقواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
 
 
محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية (1)
محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية (1)

محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين للوظائف
محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين للوظائف

محافظ قنا أثناء ترأسه للجنة
محافظ قنا أثناء ترأسه للجنة

 


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