محافظ دمياط تتابع التزام المحال التجارية بالمواعيد الصيفية لترشيد استهلاك الكهرباء

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تنفيذ خطة المحافظة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، والتي أعلنتها محافظ دمياط أمس الأول.

وقامت الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لمراقبة المحال التجارية، وتنفيذ قرارات الغلق وفق المواعيد الصيفية والتي حددتها المحافظة لتبدأ من الساعة 11 مساء.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد أعلنت عن قرار استثناء مدينة رأس البر من تطبيق المواعيد الصيفية، وذلك لطبيعتها السياحية، على أن تلتزم كافة المحال التجارية والمولات والأسواق بتطبيق خطة المحافظة من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.