اليوم السابع
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محافظ دمياط تتابع التزام المحال التجارية بالمواعيد الصيفية لترشيد استهلاك الكهرباء

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 11:40 م
محافظ دمياط تتابع التزام المحال التجارية بالمواعيد الصيفية لترشيد استهلاك الكهرباء إاغلاق المحال التجارة في التوقيتات المحددة
دمياط معتز الشربينى

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تنفيذ خطة المحافظة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، والتي أعلنتها محافظ دمياط أمس الأول. 
 
وقامت الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لمراقبة المحال التجارية، وتنفيذ قرارات الغلق وفق المواعيد الصيفية والتي حددتها المحافظة لتبدأ من الساعة 11 مساء. 
 
وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد أعلنت عن قرار استثناء مدينة رأس البر من تطبيق المواعيد الصيفية، وذلك لطبيعتها السياحية، على أن تلتزم كافة المحال التجارية والمولات والأسواق بتطبيق خطة المحافظة من أجل ترشيد استهلاك الطاقة. 
 
 

محافظ دمياط

اخبار محافظة دمياط

الدكتورة منال عوض

ترشيد الطاقة

خطة ترشيد الاستهلاك



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