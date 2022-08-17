محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الخدمات الطبية لذوى الهمم ويقرر سداد قرض لأحد الأسر

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عددا من المواطنين والشباب، بمكتبه في الديوان العام، وذلك استجابة لهم خلال فعاليات مؤتمر الشباب الشهرى، حيث قام عدد من المواطنين بعرض بعض من المطالب والالتماسات، ووجه المحافظ المواطنين بالحضور لمكتبه صباح اليوم لبحث مطالبهم والاستجابة لهم بحضور الجهات المختصة.

واستمع محافظ بورسعيد لكافة الموضوعات والالتماسات المقدمة من المواطنين، وفى هذا الشأن قرر اللواء عادل الغضبان سداد قرض لأحد الأسر مع صرف إعانة شهرية وسداد كافة متأخرات الإيجار للأسرة، تيسيراً عليهم ومراعاة لظروفهم الإجتماعية.

كما استمع المحافظ لمطلب أحد المواطنات بشأن توفير علاج لنجلها من ذوى الهمم والذي يعاني من مرض نادر، واستجاب لها فوراً، حيث وجه الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة بورسعيد، وكذلك الأدوية والعلاج اللازم لذوي الهمم تيسيراً عليهم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاج الشهري للمرضى وتوفير أخصائيين وراثة لذوى الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الطبية، كما استجاب لمطلب أحد المواطنين بتوفير رعاية طبية لمريض بالسرطان، موجها هيئة الرعاية الصحية بسرعة اتخاذ اللازم، وتقديم الخدمات العلاجية والطبية في أسرع وقت.