

وبحسب قناة الفضائية اليمنية، شدد وزير الخارجية اليمني -خلال اللقاء- على أهمية تنفيذ كافة بنود الهدنة الأممية، وضرورة فتح المعابر في مدينة تعز وبقية المحافظات، مشيرًا إلى استمرار مليشيات الحوثي في انتهاك الهدنة وعدم التزامها بتنفيذ ما ورد في بنودها.



وأكد أن الحكومة اليمنية تتعامل بإيجابية مع كل مقترحات الأمم المتحدة حرصًا منها على تخفيف معاناة شعبها، مشددًا في الوقت نفسه على أن قضية تعز، الواقعة تحت الحصار الحوثي منذ 8 سنوات، هي من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال إلى أية ملفات أخرى.



من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والتزامها بمساعدة اليمن على الخروج من أزمته وإحلال السلام والوقوف إلى جانب وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.



يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في 2 أغسطس الجاري أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها.