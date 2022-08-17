اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن أحدث مصنع لمستلزمات السكك الحديدية بتكلفة 250 مليون جنيه

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أحدث مصنع لمستلزمات السكك الحديدية بتكلفة 250 مليون جنيه سكة حديد ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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 بدأت الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية "سيجوارت"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، تدشين أحدث مصنع فى العالم لإنتاج فلنكات السكك الحديدية بمنطقة المعصرة بحلوان، بعد وصول المعدات والألات من إيطاليا إلى ميناء الاسكندرية بعد تأخرها عدة أشهر نتيجة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.. تعرف علي التفاصيل.
 
1- تصل التكلفة الاجمالية للمشروع نحو 250 مليون جنيه منها 10 ملايين دولار تكلفة المعدات.
 
2- المصنع متخصص في تصنيع الفلنكات الخاصة بالسكك الحديدية والمترو.
 
3- من المتوقع الانتهاء من تركيب المصنع المتنقل وبدء التصنيع فى غضون شهرين.
 
4- يسهل نقل المصنع لمناطق امتداد خطوط السكك الحديدية لخفض تكلفة نقل الفلنكات المكلفة .
 
5- مصر تحتاج لصناعة الفلنكات بشكل كبير بدلا من استيرادها من الخارج .
 
6- يساهم المشروع الجديد فى زيادة موارد مصانع سيجوارت المستقبلية مما يحولها للربحية.
 
7- سيورد المصنع  فلنكات القطار الكهربائي السريع والمترو .
 
 
 

فلنكات السكك الحديدية

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قطاع الاعمال العام



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