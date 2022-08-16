وزير قطاع الأعمال: تطوير مصانع النسيج سيتم طبقا للجداول الزمنية المتفق عليها

كتب عبد الحليم سالم

شدد الدكتور محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية المضى قدما فى مشروع تدشين مصانع الغزل والنسيج الجديدة دون ادنى تباطؤ، وذلك وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات‬ فى المحلة ودمياط وكفر الدوار.

كشف الوزير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف تطوير مصانع الغزل والنسيج، والذي يتكلف نحو 23 مليار جنيه، بهدف وضع مصر فى مكانتها اللائقة محليا ودوليا فى هذا المجال، الذي تمتاز به طوال تاريخها، بجانب إغلاق ملف خسائر شركات الغزل والنسيج، علاوة على تعظيم قيمة القطن النصرى وتصنيعه بهدف تحقيق قيمة مضافة بدلا من التصدير خام.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه سيزور المصانع الجديدة فى بداية جولاته لتفقد مواقع العمل والإنتاج، خاصة مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة التى ستعمل قريبا، وبقية المصانع تباعا ولا سيما بعد وصول معدات وماكينات بعض المصانع من الخارج مؤخرا.

وأكد "عصمت" خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة مؤخرا على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب خلال المرحلة المقبلة لتحسين إدارة استثمارات الدولة بالشركات المملوكة لها وإنجاز مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة، والتغلب على التحديات التي تواجه الشركات في سبيل النهوض بأدائها، خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما أكد ضرورة العمل على إعادة تأهيل العنصر البشرى بالشركات التابعة، وإعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين ومهاراتهم، وتحسين بيئة العمل.

يشار أن دكتور مهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الاعمال العام الجديد سبق وصرح لـ"اليوم السابع"، أن ملف تصنيع السيارات الكهربائية على رأس أولويات الحكومة والوزراة بطبيعة الحال من خلال شركة النصر للسيارات، موضحا أن هذا الملف يحظى باهتمام القيادة السياسية، لا سيما للحد من التلوث والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.