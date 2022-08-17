صور.. الالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والمواعيد الصيفية للمحال في كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تنفيذ مجالس المدن والوحدات المحلية، خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، والتزام المحال التجارية بالمواعيد الصيفية.

وأكد المحافظ، أنه تابع التزام المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيتريات بالمواعيد الصيفية، والتزام المنشآت بتخفيض الإضاءة على الواجهات، بالإضافة لأعمال تخفيض الإضاءة بالشوارع، بما لايضر بمصلحة المواطن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه حريص على متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، منوهاً إلى أن عملية التطبيق تُعد مسؤولية جميع الأطراف العاملة بالمحافظة، لتنفيذ جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة و تقليل الآثار المترتبة عنها، مشددا على التطبيق الحاسم للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لمواعيد غلق المحلات و المولات

وتابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، تطبيق مواعيد غلق المحال، ومدى التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وترشيد الكهرباء بالمصالح الحكومية، كما تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات المتعددة لمتابعة غلق المحال والتزام أصحابها، والتزام المصالح الحكومية بالمدينة والقرى بترشيد الكهرباء.

كما أشرف وائل فرج، أعمال ترشيد الكهرباء ببرج البرلس ل 50%، كما تابع غلق المحال حسب المواعيد الصيفية، وأشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على متابعة غلق المحال في المواعيد المقررة إضافة للالتزام بترشيد الكهرباء بالمصالح الحكومية، كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم على متابعة غلق المحلات التجارية بمدن وقرى المركز.