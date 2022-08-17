صور.. أهالى قرية بهنباي يشيعون جثامين 8 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم فى حادث

شيع المئات من أهالى قرية بهنباي بمركز الزقازيق جثامين 8 أشخاص، والذين لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسماعيلية، أثناء توجههم لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، بالشرقية، والذين لقوا مصرعه فى حادث تصادم والعودة لمنازلهم.

وكان قد أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابه 12 آخرين من أبناء القرية وجه المحافظ الدكتور خالد فوزى، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث الأليم، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، طوال إقامتهم بالمستشفي لاستكمال علاجهم حتي تماثلهم للشفاء والعودة لمنازلهم.

وتقدم محافظ الشرقية بخالص العزاء وصادق المواساة لضحايا الحادث الأليم، داعيا المولي عزوجل، أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.