صحة المنوفية تنفذ ندوة توعوية حول تأثير تغيرات المناخ والاحتباس الحرارى

المنوفية -فريق المحافظات

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، ندوة توعوية حول تأثير التغيرات المناخية والاحتباس الحراري بالتنسيق مع إدارة الإعلام والتوعية البيئية بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، فى إطار خطة العمل الخاصة بمؤتمر قمة المناخ المزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم لعام 2022 تحت شعار "Cop 27 " معاً لمواجهة تغير المناخ.



جاء ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية وتنفيذاً لبروتوكول التعاون بينهما لرفع الوعى البيئي لدى المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع، والدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، والدكتور محمد العسكري مدير الإدارة العامة للطب الوقائي.



حاضر فى الندوة الدكتور محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لفرع وسط الدلتا بطنطا التابع لوزارة البيئة حول التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها علي البيئة ومؤتمر التغير المناخي، بحضور الدكتورة أسماء الحسيني مدير إدارة الرصد البيئي بالمديرية ، ومسئولي الرصد البيئي بالمديرية وإدارة شبين الكوم الطبية والوحدات الصحية التابعة لها، والدكتورة مروة عبد الوهاب مسئول السلامة والصحة المهنية بالمديرية، بالإضافة إلى الدكتورة وفاء السرنجاوى مدير المكتب الفنى لجهاز شئون البيئة بفرع طنطا، ونهى سلامة اخصائي اعلام وتوعية جهاز شؤون البيئة فرع طنطا ومسؤل الاعلام بمحافظة المنوفية.



الندوة



جانب من الندوة



ندوة توعوية حول تأثير التغيرات المناخية والاحتباس الحراري



