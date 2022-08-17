شعبة الأدوية: الحقنة الثلاثية لعلاج نزلات البرد تشكل خطرا كبيرا على الصحة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر رائدة في مجال صناعة الأدوية، وهناك اهتمام غير مسبوق حاليا بصناعة الدواء في مصر.

وأشار عوف، خلال لقا خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أن المريض المصري اعتاد أن يحصل على الدواء وفقا لوجهة نظره، حيث أن البعض عندما يجد أن تكلفة كشف الطبيب مرتفعة يتوجه للصيدلية ويشتري دواء دون استشارة طبيب.

وأضاف، "المريض في مصر بيستسهل ويروح الصيدلية للحصول على دواء بدلا من أن يذهب للطبيب"، حيث هناك أشخاص يعتقدون أنهم عندما يحصلون على مضاد حيوي وخاصة الحقن يتخلصون من المرض، محذرا من الحصول على الحقنة الثلاثية لعلاج نزلات البرد والتي تتكون من كورتيزون ومضاد حيوي ومسكن، نظرا لخطورتها على الصحة، معتبرا أن هذا الأمر وصل لحد الظاهرة ولابد من مواجهتها، حيث لا توجد بلد في العالم تصرف المضاد الحيوي بدون روشتة، فلابد من تقنين وترشيد استخدام المضادات الحيوية.