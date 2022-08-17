التحفظ على مليون قرص لأدوية ومنشطات مجهولة المصدر بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة التحفظ على مليون قرص لأدوية ومنشطات بالجيزة، وكلفت الصحة بإعداد تقرير فنى عنها لبيان صلاحيتها من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت باستدعاء صاحب المخزن للاستماع إلى أقواله.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أكثر من مليون عبوة وقرص لأدوية ومنشطات مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا داخل مخزن غير مرخص بالجيزة، يأتي ذلك في إطار الجهود الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما حيازة السلع مجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام أحد الأشخاص بتحويل وحدة سكنية كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة إلى مكتب ومخزن، غير مرخص، لتجارة الأدوية والمنشطات، بالاشتراك مع شخصين مندوبي مبيعات، وحيازتهم كميات من المنشطات والأدوية المهربة جمركيًا وغير المسجلة لدى الجهات المختصة، مجهولة المصدر، مما تشكل خطورة على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطهم وبحوزتهم 1،046،500 مليون عبوة وقرص لأدوية ومنشطات بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة لدى الجهات المختصة وبدون إشراف طبى – 4 هواتف محمولة – مبالغ مالية من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.