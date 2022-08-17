اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التحفظ على مليون قرص لأدوية ومنشطات مجهولة المصدر بالجيزة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:19 م
التحفظ على مليون قرص لأدوية ومنشطات مجهولة المصدر بالجيزة ادويه - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بالجيزة التحفظ على مليون قرص لأدوية ومنشطات بالجيزة، وكلفت الصحة بإعداد تقرير فنى عنها لبيان صلاحيتها من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت باستدعاء صاحب المخزن للاستماع إلى أقواله.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أكثر من مليون عبوة وقرص لأدوية ومنشطات مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا داخل مخزن غير مرخص بالجيزة، يأتي ذلك في إطار الجهود الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما حيازة السلع مجهولة المصدر.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام أحد الأشخاص بتحويل وحدة سكنية كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة إلى مكتب ومخزن، غير مرخص، لتجارة الأدوية والمنشطات، بالاشتراك مع شخصين مندوبي مبيعات، وحيازتهم كميات من المنشطات والأدوية المهربة جمركيًا وغير المسجلة لدى الجهات المختصة، مجهولة المصدر، مما تشكل خطورة على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطهم وبحوزتهم 1،046،500 مليون عبوة وقرص لأدوية ومنشطات بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة لدى الجهات المختصة وبدون إشراف طبى – 4 هواتف محمولة – مبالغ مالية من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


النيابة العامة

منشطات مجهولة المصدر

امن الجيزة

وزارة الداخلية



الموضوعات المتعلقة

السيطرة على حريق اشتعل فى سيارة ملاكى بالجيزة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:01 م

انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة سيدة عثر على جثتها فى الجيزة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:33 م

ضبط 14 قطعة سلاح نارى خلال حملات أمنية فى أسيوط

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:21 م

الطب الشرعي يحاول فك طلاسم العثور على جثة شاب مقتولا بالهرم

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:17 م

الداخلية تضبط 217 قطعة سلاح نارى و291 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:10 م

النيابة تستعلم عن حالة عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن آثار بالجيزة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة