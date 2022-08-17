جهاز شئون البيئة بالبحيرة ينظم حلقة نقاشية حول "التغيرات المناخية"

البحيرة - فريق المحافظات

نظم جهاز شئون البيئة بالبحيرة برئاسة على جمال دومة، بالتعاون مع المنطقة الأزهرية بالبحيرة برئاسة فضيلة الشيخ نصر الدين شعبان حلقة نقاشية حول "التغيرات المناخية من منظور دينى ودنيوى" بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بحضور فضيلة الشيخ سمير الرجيلى - بمنطقة وعظ البحيرة، والدكتور محمد عاشور – بالمنطقة الأزهرية بالبحيرة، ود عبد البارى بصل - أستاذ البلاغة والنقض بكلية اللغة العربية و الكيميائية / نهاد زايد – بالإدارة البيئية بجهاز شئون البيئة بالبحيرة.

جاء ذلك فى إطار الاستعدادات المبذولة لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ فى نوفمبر المقبل وتفيعلاً لبروتوكول التعاون بين وزارة البيئة والأزهر الشريف والذي يهدف لدعم وتعزيز سبل التعاون المشترك فى مجال التوعية الأسرية والمجتمعية الخاصة بالبيئة على مستوى الجمهورية لما للأزهر الشريف من تأثير قوى وداعم على المجتمع المصرى.



وأكد مدير عام جهاز شئون البيئة بالبحيرة على الجهود المبذولة من قبل الدولة ممثلة فى وزارة البيئة للتكيف والتخفيف من حدة الآثار المناخية فى ضوء الإلتزام بالإتفاقيات المنصوص عليها والتى تهدف لحماية كوكب الأرض.



كما أشار مدير عام المنطقة الأزهرية بالبحيرة إلى أن حماية البيئة منهج حياة وعقيدة حثت عليها الشريعة الإسلامية وأن المنطقة الأزهرية بالبحيرة ستتخذ العديد من الإجراءات لنشر التوعية بالقضايا البيئية على مستوى المعاهد والجامعات.



كما تم تقديم عرض تناول التعريف بتغير المناخ أسبابه وأثره على القطاعات المختلفة وبنهاية العرض كان هناك عدد من التوصيات المقترحة وهى:



- ترسيخ مبدأ أن الحفاظ على البيئة يعد بمثابة عقيدة من خلال خطب الجمعة.

- تنظيم أسابيع بيئية بالجامعات للطلاب.

- عمل فقرات بيئية صباحية بطابور الصباح للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.

- توحيد الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المنشودة فيما يتعلق بتعديل السلوك البيئى.

- عمل مسابقات بيئية لأفضل الأبحاث لخريجى الأزهر.

- أهمية دور التوعية الميدانية بين أرجاء المحافظة من خلال السادة الوعاظ.