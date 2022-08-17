جارديان: ارتفاع التضخم فى المملكة المتحدة لـ10% للمرة الأولى منذ 40 عامًا

كتبت رباب فتحى

ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أكثر من 10% للمرة الأولى منذ 40 عامًا، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، حيث تتعرض الأسر لضغوط متزايدة بسبب أزمة تكلفة المعيشة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 10.1% في العام المنتهي في يوليو ، ارتفاعا من قراءة بلغت 9.4% في يونيو ، حيث وصل رقم التضخم لرقم مزدوج في مرحلة مبكرة عما كان متوقعا، وكان الرقم أعلى في آخر مرة في فبراير 1982.

وكانت القراءة أعلى من 9.8% التي توقعها الاقتصاديون فى "سيتى"، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بأعلى معدلات لأكثر من عقد وسط انفجار تضخمي واسع النطاق عبر الاقتصاد.

وجاءت أكبر الزيادات في منتجات المخابز والألبان واللحوم والخضروات ، والتي انعكست أيضًا في ارتفاع تكاليف الوجبات السريعة. كما أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى مثل أغذية الحيوانات الأليفة ولفائف المرحاض وفرشاة الأسنان ومزيلات العرق إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى معدل في أربعة عقود.

مدفوعة بالاندفاع الصيفي ، مع تدفق المسافرين إلى المطارات المزدحمة في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، ارتفعت أيضًا أسعار العطلات الجماعية ، بينما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران.

واعتبرت الصحيفة أن الأرقام الأخيرة ستزيد من الضغط المتجدد على مرشحي الحكومة وقيادة حزب المحافظين مع اشتداد أزمة تكلفة المعيشة.

وقالت راشيل ريفز ، مستشارة الظل ، إن الأسعار المرتفعة تجعل العائلات تشعر بالقلق بشأن كيفية تغطية نفقاتها في الفترة التي تسبق فصل الشتاء الصعب. وأكدت " الناس قلقون في حين أن المحافظين مشغولون بالقتال وتجاهل حجم هذه الأزمة." وقالت إن حزب العمال هو الوحيد القادر على منح بريطانيا البداية الجديدة التي تحتاجها.