تنسيق المرحلة الأولى.. مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى لإعلان النتائج بعد قليل

كتب: محمد صبحى

ينطلق بعد قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وذلك بحضور السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدا لغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى وعدد من قيادات الوزارة.

كان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.