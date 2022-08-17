"تموين الإسكندرية" تضبط خامات مجهولة المصدر داخل مصنعين للجبن والأدوات الكهربائية

شنت مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية حملات مكبرة تنفيذا لتوجيهات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع والمخازن حفاظا على المواطنين من السلع مجهولة المصدر ومن الغش التجارى والتدليس.

وقامت إدارة تموين العامرية اليوم الأربعاء، برئاسة حسن داود مدير إدارة تموين العامرية وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات على المخابز البلدية والأسواق فى نطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج الجبن لحيازته قشطة خام مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على الحيازة، وتم التحفظ على 40 عبوة بلاستيك زنة العبوة 15 كجم بإجمالى 600 كجم قشطة خام، كما تم ضبط مصنع لتجميع الأدوات الكهربائية لحيازته كشافات مجهولة المصدر وبدون بيانات بالمخزن التابع للمصنع وتم التحفظ على 300 كشاف معبأ فى كراتين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.