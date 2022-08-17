ترامب يحتفل بخسارة أكبر معارضيه بالكونجرس: لعبت دورا لصالح الديمقراطيين

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن سعادته لخسارة النائبة الجمهورية التي تقود المعارضة ضده في الحزب الجمهورى، ليز تشيني أمام هارييت هاجمان المدعومة منه في الانتخابات التمهيدية واصفا النتيجة بالرائعة بعد خسارة الأولى لمقعدها في الكونجرس.
كتب ترامب في منشور على تروث سوشيال: "تهانينا لهارييت هاجمان على فوزها الكبير والحاسم في وايومنج هذه نتيجة رائعة لأمريكا، وتوبيخ كامل للجنة غير المنتخبة من المأجورين السياسيين والبلطجية".
وأضاف: "ليز تشيني يجب أن تخجل من نفسها، والطريقة التي تتصرف بها ، وكلماتها وأفعالها الحاقدة والمخلقة تجاه الآخرين. الآن يمكنها أن تختفي أخيرًا في أعماق النسيان السياسي، حيث أنا متأكد من أنها ستكون أكثر سعادة مما هي عليه الآن. شكرا لك WYOMING! ".
كما قال الرئيس السابق: "خطاب التنازل غير الملهم الذي ألقته ليز تشيني، أمام حشد" صغير في ولاية وايومنج الكبرى، ركز على اعتقادها أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لم تكن على الرغم من الأدلة الهائلة والقاطعة على عكس ذلك مزورة ومسروق."
وأضاف ترامب أن "ليز تشيني حمقاء لعبت دورًا صحيحًا في أيدي أولئك الذين يريدون تدمير بلادنا!" في إشارة الى الديمقراطيين
في خطاب فوزها ، تعهدت هاجمان بأن تكون مسؤولة أمام مواطني وايومنج وقالت إنها "سئمت وتعبت من عدم وجود صوت لها في مجلس النواب الأمريكي" ، في إشارة إلى تشيني.
بعد هزيمتها في الانتخابات التمهيدية أمام هارييت هاجمان استخدمت النائبة ليز تشيني خطاب التنازل لمقارنة نفسها بالرئيس السابق أبراهام لنكولن وألمحت إلى أن مستقبلها في السياسة قد لا ينتهي بعد.
وقال تشيني: "البطل العظيم والأصلي لحزبنا ، أبراهام لينكولن ، هُزم في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب قبل أن يفوز بأهم انتخابات على الإطلاق لينكولن انتصر في النهاية، وأنقذ اتحادنا، وحدد التزامنا كأميركيين لكل التاريخ."
كان الحديث يدور حول أن تشيني، وهي تعلم أنها ستخسر أمام هاجمان، ربما كانت تخطط لخوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، وركز جزء كبير من خطابها على مهاجمة الرئيس السابق دونالد ترامب مشيرة الى أنه لا ينبغي أن ينتخب رئيسًا مرة أخرى.
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