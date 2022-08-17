ترامب يحتفل بخسارة أكبر معارضيه بالكونجرس: لعبت دورا لصالح الديمقراطيين

كتبت: نهال أبو السعود

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن سعادته لخسارة النائبة الجمهورية التي تقود المعارضة ضده في ‏الحزب الجمهورى، ليز تشيني أمام هارييت هاجمان المدعومة منه في الانتخابات التمهيدية واصفا النتيجة بالرائعة بعد ‏خسارة الأولى لمقعدها في الكونجرس.‏

كتب ترامب في منشور على تروث سوشيال: "تهانينا لهارييت هاجمان على فوزها الكبير والحاسم في وايومنج هذه ‏نتيجة رائعة لأمريكا، وتوبيخ كامل للجنة غير المنتخبة من المأجورين السياسيين والبلطجية".‏

وأضاف: "ليز تشيني يجب أن تخجل من نفسها، والطريقة التي تتصرف بها ، وكلماتها وأفعالها الحاقدة والمخلقة ‏تجاه الآخرين. الآن يمكنها أن تختفي أخيرًا في أعماق النسيان السياسي، حيث أنا متأكد من أنها ستكون أكثر سعادة ‏مما هي عليه الآن. شكرا لك ‏WYOMING‏! ".‏

كما قال الرئيس السابق: "خطاب التنازل غير الملهم الذي ألقته ليز تشيني، أمام حشد" صغير في ولاية وايومنج ‏الكبرى، ركز على اعتقادها أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لم تكن على الرغم من الأدلة الهائلة والقاطعة ‏على عكس ذلك مزورة ومسروق."‏

وأضاف ترامب أن "ليز تشيني حمقاء لعبت دورًا صحيحًا في أيدي أولئك الذين يريدون تدمير بلادنا!" في إشارة الى ‏الديمقراطيين

في خطاب فوزها ، تعهدت هاجمان بأن تكون مسؤولة أمام مواطني وايومنج وقالت إنها "سئمت وتعبت من عدم ‏وجود صوت لها في مجلس النواب الأمريكي" ، في إشارة إلى تشيني.‏

بعد هزيمتها في الانتخابات التمهيدية أمام هارييت هاجمان استخدمت النائبة ليز تشيني خطاب التنازل لمقارنة ‏نفسها بالرئيس السابق أبراهام لنكولن وألمحت إلى أن مستقبلها في السياسة قد لا ينتهي بعد.‏

وقال تشيني: "البطل العظيم والأصلي لحزبنا ، أبراهام لينكولن ، هُزم في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب قبل أن ‏يفوز بأهم انتخابات على الإطلاق لينكولن انتصر في النهاية، وأنقذ اتحادنا، وحدد التزامنا كأميركيين لكل التاريخ."‏

كان الحديث يدور حول أن تشيني، وهي تعلم أنها ستخسر أمام هاجمان، ربما كانت تخطط لخوض انتخابات ‏الرئاسة في عام 2024، وركز جزء كبير من خطابها على مهاجمة الرئيس السابق دونالد ترامب مشيرة الى أنه لا ‏ينبغي أن ينتخب رئيسًا مرة أخرى.‏