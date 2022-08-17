اليوم السابع
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تحرير شخص اختطفه 3 آخرون بسبب خلافات مالية فى المنيا

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:04 م
تحرير شخص اختطفه 3 آخرون بسبب خلافات مالية فى المنيا حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص لقيامهم باحتجاز آخر وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بغياب زوجها عن مسكنهما، وتلقيها اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص يفيد بأن زوجها مختطف لدى بعض الأشخاص وطلب مبلغ مالى لإطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص- مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة)، حيث تبين وجود خلافات مالية بين المتغيب والمتهمين وعلى إثر ذلك قاموا باصطحابه داخل سيارة لمحل إقامتهم واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة والاستيلاء على (2 هاتف محمول – حقيبة بها بعض الأوراق الخاصة بالمتغيب).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وتحرير المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.


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