بتعانى من الانتفاخ.. خليك فى الأفوكادو والبطاطا

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن تتسبب الهرمونات والتوتر ومشاكل الهضم والحساسية الغذائية وتناول الكثير من الألياف فى وقت واحد أو حتى تناول وجبات كبيرة فى الإصابة بالانتفاخ، فى بعض الأحيان يحدث ذلك بدون سبب على الإطلاق، يقسم الكثير من الناس بالتخلص من الأطعمة المالحة والمصنعة والأطعمة المضاف إليها السكر، جنبًا إلى جنب مع شرب الكثير من الماء كأشياء يجب القيام بها لمكافحة الانتفاخ، ويمكن اتباع نظام غذائى نباتى يقلل من الانتفاخ، وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".

تقليل الانتفاخ عند اتباع نظام غذائى نباتى

يأتى تناول الطعام النباتى مع العديد من الفوائد، ومن أفضلها الهضم، وتم العثور على نظام غذائي نباتي لتحسين القولون العصبي (خاصة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز)، إلى جانب ارتجاع المرىء، فالأطعمة الحيوانية ليست حمضية للجسم فحسب بل يصعب أيضًا تحللها، في أي وقت يتم بذل الكثير من العمل على الجهاز الهضمي لتكسير الطعام، فكلما استغرق هضم تلك الوجبة وقتًا أطول، هذا يخلق مشاكل في الجهاز الهضمي، ونظرًا لأن الأطعمة الكاملة النباتية تتكون أساسًا من الألياف أو الماء أو الفيتامينات أو المعادن أو الدهون القائمة على الماء (مثل الأفوكادو) أو السكريات المعقدة (مثل التفاح)، يمكن لجسمك تفكيكها بسهولة إلى عناصر مغذية، وهذا يبسط عملية الهضم بشكل طبيعي ويقلل أيضًا من عدد النفايات الحمضية التي تنتهي في الجسم.

البطاطا الحلوة

تحتوى البطاطا الحلوة على العديد من فوائد الجهاز الهضمي - فهي مليئة بالماء والألياف القابلة للذوبان والبوتاسيوم، ويساعد الماء على ضمان أن تشق الألياف طريقها عبر نظامك بالطريقة التي كان من المفترض أن تزيلها، ما يؤدى إلى التخلص من أى نفايات معها، ويمكن أن تكون الألياف القابلة للذوبان أفضل للبطن الحساسة من غيرها، خاصة في الأطعمة الغنية بالألياف، وتمتص الألياف القابلة للذوبان الماء والفضلات ببطء لتنظيم الهضم وإزالة الكوليسترول وضمان الانتظام دون أي آثار ضارة.

أفوكادو

يوفر الأفوكادو الأحماض الدهنية الأساسية والبروتين النباتى وكميات وفيرة من البوتاسيوم، وفيتامين E، كما أنها مليئة بالألياف القابلة للذوبان والماء، مما يضمن بشكل طبيعي هضمًا سلسًا، والميزة الأفضل فى الأفوكادو هى أن الدهون الصحية فيه تساعد على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية في الأطعمة الأخرى، وهو أمر مفيد لأولئك الذين يتطلعون إلى تحقيق أقصى استفادة من طعامهم.

الأطعمة المخمرة

زبدة التفاح المخمرة بروبيوتيك سهلة وصحية، إنها طريقة رائعة لجعل أطفالك (والكبار الذين يصعب إرضاؤهم) يستهلكون المزيد من البروبيوتيك، وتعمل بكتيريا البروبيوتيك على هضم السكريات الموجودة في زبدة التفاح، مما يجعلها أقل حلاوة قليلاً ولها طعم لاذع يشبه الزبادى، بالإضافة إلى ذلك فإن زبدة التفاح المخمرة مليئة ببكتيريا البروبيوتيك الصحية التى تعالج الأمعاء والتى تساعد على الهضم وصحتك العامة.