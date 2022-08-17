الكشف على 1266 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بصحراوى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور هانى جميعة، وكيل الوزارة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية الستمائة بحوش عيسى بالظهير الصحراوي للمحافظة.

أسفرت القافلة الطبية التى استمرت على مدار يومين عن الكشف على 1266 مواطن مجانا، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة .

وتضمنت القافلة الطبية جهاز سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة إلى جانب تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة .

من جانبه أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة انه هذه القوافل تأتى فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.