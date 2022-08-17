القبض على صاحب عقار قتل شابا بسبب خلافات فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب عقار قتل شاب طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما في منطقة المرج، وتم نقل الجثة الى المستشفى ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين صاحب عقار وشاب مما أسفر عن مقتل الأخير بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره به عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.