العاهل الأردنى يؤكد متانة العلاقات بين بلاده ومملكة البحرين

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أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن ومملكة البحرين.



جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني في قصر الحسينية، وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.



ونقل وزير الخارجية البحريني إلى الملك عبد الله الثاني تحيات العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيما حمّل العاهل الأردني الوزير البحريني تحياته إلى الملك حمد بن عيسى.



وخلال اللقاء، تم التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص على تعزيز التعاون في شتى المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويسهم في توسيع التعاون بين الدول العربية.



كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك عبد الله الثاني الدكتور جعفر حسان، والسفير البحريني لدى الأردن أحمد يوسف الرويعي.